'Karadenizli 'aşı oldum hasta olmam' diyor'

ORDU (DHA) - ORDU Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, salgında en çok vaka görülen iller sıralamasında Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin daha fazla yer aldığını belirtti. Karadenizlilerin AIDS'in ilk çıktığı yıllarda, 'Pancar çorbası içiyorum, AIDS bulaşmaz' dediğini belirten Prof. Dr. Enginyurt, "Karadenizli, pancar çorbasına duyduğu güveni şimdi aşıya duyuyor. 'Pancar çorbası içtim hasta olmam' diyen Karadenizli, şimdi 'aşı oldum hasta olmam' diyor. Vatandaşlarımızın aşıya güvenmeli ama tedbiri de elden bırakmamaları gerekiyor" dedi.

Türkiye genelinde, 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu Ordu, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında yer alıyor. 570 bin 663 birinci doz, 554 bin 402 ikinci doz, 219 bin 899 üçüncü doz olmak üzere toplam 1 milyon 344 bin 964 doz aşının yapıldığı kent, her 100 bin nüfusta 312,98 vaka oranıyla altıncı sırada yer alıyor. Uzmanlar, vaka sayılarındaki artışın en büyük nedeninin, aşı yaptıran vatandaşların maske ve mesafe kurallarını ihlal etmesi, kış mevsimi nedeniyle ev ziyaretlerinin artması ve aile içi temastan kaynaklandığını belirtiyor.

vurdumduymazız. Ben burada devletin bir suçu olduğunu düşünmüyorum. Devlet ne güzel 24 saat ücretsiz aşılama yapıyor. Aşı olsanız bile maskenizi takacaksınız, kurallara riayet edeceksiniz. Tedbir alacaksın, takdiri Allah'a bırakacaksın. Ama biz ihmalkarız, kurallara riayet etmiyoruz" dedi.