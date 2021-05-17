Karadenizli arıcıların bal ormanlarındaki mesaisi başladı
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Karadenizli arıcıların bal ormanlarındaki mesaisi başladı

Karadenizli arıcıların bal ormanlarındaki mesaisi başladı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz'de, kovanlarını yerleşim yerlerinden yüksek kesimlerdeki bal ormanlarına taşıyan arıcılar, kestane ve orman gülü balı üretecek.

Doğu Karadeniz'de, kovanlarını yerleşim yerlerinden yüksek kesimlerdeki bal ormanlarına taşıyan arıcılar, kestane ve orman gülü balı üretecek.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Giresun ve Ordu'da bal ormanı olarak belirlenen alanlarda arıcılara, kestane ve orman gülü bitkilerinden bal üretimi için fiziksel ortam sağlıyor.

Her yıl sayısı artırılan bal ormanlarında yollar, çeşmeler, arı koyma yerleri gibi altyapı çalışmaları yapılıyor.

Köylerdeki bal üreticileri, arılarını, fındık bahçelerinde tarım ilacı kullanılmaya başlamadan bal ormanına getirerek, ilaçlamadan koruyor.

Giresun'un Güce ilçesinde 547 hektarlık bal ormanına sahip, 40 arıcının faaliyet gösterdiği Boncukçukur köyünde arıcılık yapan muhtar Cabir Fazlı, AA muhabirine, bölgede sezon boyunca orman gülü ve kestane balı üretimi yapıldığını söyledi.

İlk olarak orman gülü balı üretiminin yapılacağını aktaran Fazlı, "Orman gülü balının içerisinde karayemiş de bulunuyor. Orman gülünün ardından 15-20 gün sonra kestane ağaçlarının da çiçek açmasıyla arılar onlardan da nektar alacaktır. Kestane balımız da çok kaliteli oluyor." dedi.

Fazlı, bal ormanlarının arıcılara çok büyük fayda sağladığının altını çizerek, köylerinde 3 bin arı kovanı olduğunu, gelen arıcıların gerek çeşmeleri gerek konaklama yerleriyle burada rahat ettiğini anlattı.

"Tüketicilere saf ve katkısız orman gülü ile kestane balı sunuyoruz"

Arıcı Abdurrahman Özcan ise bol ve bereketli bir sezon temenni ederek, "Tüketicilere saf ve katkısız orman gülü ile kestane balı sunuyoruz. Allah bize ne verdiyse biz de onları müşterilerimize veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İşlerinin en zor yanının taşıma süreci olduğunu belirten Özcan, "Yerleştikten sonra hiçbir sıkıntı olmuyor. Bazı arıcılar ormanda kalıyor, bazısı ise yakın köylerden gidip geliyor, arıların günlük kontrollerini, yapılması gereken işleri yapıyor. Sezon boyunca süreç bu şekilde devam ediyor. Bal ormanları da bizlere daha iyi ortam sağladığı için verimde de bir artış meydana geliyor." diye konuştu.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Mehmet Yaycıoğlu da şu ana kadar Giresun ve Ordu'da 25 bal ormanı kurduklarını söyledi.

Bu ormanlarda kovan koyma yerleri, yollar, çeşmeler ve karavan yerleri yaptıklarını ifade eden Yaycıoğlu, arıcıların bal ormanlarında en iyi hizmeti almasının en temel amaçları olduğunu vurguladı.

Altyapı sorunlarını gidererek arıcılara daha iyi ortamlar sağlamayı istediklerini dile getiren Yaycıoğlu, "Her yıl Giresun ve Ordu'da birer bal ormanı kurmayı hedefliyoruz. Tabii bunları kurmaktan öte, altyapısını en iyi şekilde yapmak gerekiyor. Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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