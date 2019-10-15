KARADENİZBİRLİK'ten taklit ve tağşiş yağ uyarısı

15.10.2019 14:44

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, Tarım ve Orman Bakanlığınca taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürünün kamuoyuyla paylaşılması üzerine listede yer alan firmalar hakkında vatandaşı uyardı.

Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, tağşiş yaptığı, ürünlere yan madde ve ilaç kattığını tespit edilen 618 firma arasında Samsun'dan da 7 firmanın "bitkisel yağ ve margarin, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri" kategorisinde yer aldığını belirtti.

"Taklit ve tağşiş edilmiş olan ayçiçek yağlarını piyasaya süren sahtecilere dikkat etmemiz gerekiyor." uyarısında bulunan Erarslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yağ alırken markasının ve üretim yerinin incelenmesi, hem sağlık açısından hem de kandırılmaya karşı alınması gereken önlemlerdir. Maalesef Bakanlık tarafından uygulanan müeyyideler yetersiz olduğundan, her yıl tağşiş edilmiş listesine giren firmalar halen üretime devam edenler, hem Samsun şehrinin ismini kötüye çıkartmakta ve hem de halkımızın sağlığı ile oynayarak aldatmaktadırlar."

Taklit ve tağşiş konusunda her yıl sahteciler listesine giren Samsunlu firmaya dikkat çeken Erarslan, "Bu firma ne yazık ki halen raflarda yerini alıyor ve tüketici tarafından satın alınıyor. Bu yağın üretimi, satışı ve satın alınması her şeyden önce Samsun'a ve Samsun halkına yapılan hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Erarslan, ayçiçek yağı alırken ambalaj üzerindeki "Helal Gıda" logosu ile "Kooperatif ürünüdür" ibarelerinin aranması gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"KARADENİZBİRLİK, üreticinin çıkarlarını serbest piyasa karşısında, dün olduğu gibi bugün de, her daim koruyup kollamıştır. Bu nedenle, son zamanlarda, yemeklik ayçiçeği yağlarında tespit edilen taklit ve tağşiş olaylarının artmasına dikkat çekmek istiyoruz. Bu durum ithalata bağımlı olan bitkisel yağ sektörünü sıkıntıya sokarak haksız rekabete neden olduğu gibi devletimizi de önemli ölçüde vergi geliri kaybına uğratmaktadır."

Taklit ve tağşiş üretimlerin, kurumların rekabet şartlarını zorlaştırdığını, hatta sektörden çıkmalarına dahi neden olduğunu vurgulayan Erarslan, devletin bu kişilere en ağır cezaları vermesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA