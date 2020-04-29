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KARADENİZBİRLİK'ten çiftçiye 18 milyon liralık destek

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), yağlı tohumlarda bu yıl yapılacak ekim öncesinde çiftçiye ayni ve nakdi olmak üzere toplam 18 milyon liralık destek sağladı.

KARADENİZBİRLİK'ten çiftçiye 18 milyon liralık destek
29.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:18

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), yağlı tohumlarda bu yıl yapılacak ekim öncesinde çiftçiye ayni ve nakdi olmak üzere toplam 18 milyon liralık destek sağladı.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik üretici ortaklarına üretim öncesi tarla hazırlığı için 8 milyon lira tutarında nakdi kredi verildiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra başta tohum, zirai ilaç ve yağ olmak üzere yaklaşık 10 milyon lira değerinde de ayni katkı sağlayan birliğin toplamda 18 milyon lira tutarında desteklemede bulunduğunu aktaran Erarslan, "Dünya ve Türkiye genelinde devam eden yeni tip koronavirüs salgınının yol açtığı sınırlandırılmış imkanlara rağmen ortak üreticilerimize hizmetlerimiz artarak devam edecek. Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

"Ayçiçeği yağımızla piyasayı regüle ediyoruz"

Erarslan, birliğin üreticisinden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde 100 saf ve helal sertifikalı KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile de tüketiciye hizmet verdiğini, bu konuda piyasayı regüle ederek aşırı fiyat artışlarını önleyip bölge ve ülke ekonomisine katkı sunduğunu vurguladı.

Ramazan ayı da dikkate alındığında piyasada taklit ve tağşiş edilmiş yağların artmasının söz konusu olduğuna dikkati çeken Erarslan, "Birliğimizin benzer isimle başka bir yağ üretimi olmadığını hatırlatmak isteriz. Ambalajlarımız üzerinde 'Kooperatif ürünüdür' ibaresi ile 'helal gıda' logosu bulunmaktadır. Tüketicilerimizin özellikle yağ alırken bu konuya hassasiyet göstermeleri ve sahtecilere prim vermemeleri gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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