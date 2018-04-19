Karadenizbirlik'ten Çiftçiye 12,5 Milyon Lira Destek

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) 2018 yılı ayçiçeği üretimi öncesi çiftçiye, tarla hazırlığı yapması için 12,5 milyon liralık ayni ve nakdi yardımda bulundu.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her ekim dönemi öncesinde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başladıklarını söyledi.

Birliğin 2018 yılı için üreticilere finansman konusunda yardımcı olmaya devam ettiklerini belirten Erarslan, "Birliğimiz bu amaçla 2018 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarına üretim öncesi tarla hazırlığı için 6 milyon lira tutarında nakdi kredi dağıtımı yaptı. Ayrıca üretici ortaklarımıza başta tohum, zirai ilaç, küspe ve yağ olmak üzere yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 12,5 milyon lira tutarında kredi dağıttık." dedi.

Amaçlarının Karadeniz Bölgesi'nde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve Türkiye'nin yağlı tohum ihtiyacının ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek vermek olduğunu vurgulayan Erarslan, şöyle devam etti.

"Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemeler mutlaka arttırılmalıdır. Birliğimiz üreticisinden aldığı hammadde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı olan KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçek yağı ile de tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda piyasayı regüle ederek bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır."

Erarslan, "taklit" ve "tağşiş" yağ konusuna da değinerek, "Yaklaşan ramazanın da dikkate alındığında piyasada taklit ve tağşiş edilmiş yağların artması söz konusu olup, birliğimizin benzer isimle başka bir yağ üretimi yoktur. Ambalajlarımız üzerinde 'kooperatif ürünüdür' ibaresi ile 'helal gıda' logosu bulunmaktadır. Tüketicilerimizin özellikle yağ alırken bu konuya hassasiyet göstermeleri ve sahtecilere prim vermemeleri gerekmektedir." uyarısında bulundu.