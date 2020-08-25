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KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeğine 3,20 lira

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Birliğimiz yönetim kurulu, mevcut şartları göz önünde bulundurarak üretici lehine azami gayret gösterdi ve ayçiçeği ön alım fiyatını 3,20 lira olarak belirledi" dedi.

KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeğine 3,20 lira
25.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:20

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Birliğimiz yönetim kurulu, mevcut şartları göz önünde bulundurarak üretici lehine azami gayret gösterdi ve ayçiçeği ön alım fiyatını 3,20 lira olarak belirledi" dedi.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2020-2021 sezonu 'ayçiçeği alım kampanyası'nı başlattı. Kooperatif Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Yeni sezonda, yönetim kurulu olarak, ayçiçeği için 3,20 TL/Kg alım fiyatı uygulama kararı aldık. Gelişen piyasa şartlarına göre çiftçimize fiyat farkı ödemesi de yapılabilecektir" diye konuştu.

Spekülatif hareketlere karşı koruma

Konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeğinde 2020-2021 mübayaa(satın alma) dönemini, ton başına 3 bin 200 lira 'avans fiyatı'yla başlattıklarını duyurdu. Ünal Erarslan, "KARADENİZBİRLİK, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezonda da çiftçisinin alın terinin karşılığını vermek için tüm imkanlarını zorlamıştır. Kooperatifimiz ortağı binlerce çiftçimizin piyasadaki diğer alıcıların spekülatif hareketlerinden korunmaları için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz sezon 2.5 lira olan alım fiyatımızı bu sezon yüzde 28'lik bir artış ile 3.20 lira olarak belirledik" şeklinde konuştu.

Üretime 'sıcak ve kurak hava' darbesi

12 kooperatifte alım gerçekleştireceklerini söyleyen Erarslan, "Çiftçimize ödemeleri peşin olarak yapma geleneğimizi bu sezon da sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. Bu yıl iklim şartları nedeniyle ayçiçeği üretiminde 'verim düşüklüğü' yaşanacağını da belirten Ünal Erarslan şöyle devam etti: "Özellikle sıcak ve kurak seyreden hava durumu nedeniyle verimde önemli düşüş yaşıyor. Geçtiğimiz sezona göre yüzde 30 civarında bir verim düşüşü bekliyoruz. Dünya genelinde de olumsuz hava şartları nedeniyle rekoltede önemli düşüşler görülecektir."

"Hem çiftçimiz, hem ülkemiz kazanacak"

Açıklamasında son bölümünde Türkiye'nin yağlı tohum ihtiyacının 3'te 2'sinin yurt dışından karşılandığını hatırlatan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan,

"Üzülerek söylemek gerekir ki, ülke olarak dışarıya en fazla para harcadığımız tarım ürünlerinden birisi de yağlı tohumlar ve bağlı yan ürünlerdir. Yağlık ayçiçeği başta olmaz üzere tüm yağlı tohumların üretimi için her türlü toprak yapısı, ekim alanı ve iklime sahip olan Türkiye'mizin yurt dışına yüksek miktarlarda döviz ödüyor olması hepimizi üzmektedir. Bunun önüne geçilmesi için yapılması gereken yağlı tohum üretim potansiyelimizi artırmak ve sürdürülebilir hale getirebilmektir. Devletimizin yağlı tohum üreticilerine yönelik destekleme primlerini artırması ve diğer teşvik edici uygulamalar da hem çiftçimizi memnun edecek hem de ülkemiz kazanacaktır. Bu duygu ve düşünceler ışığında, yeni ayçiçeği alım sezonumuz ve alım fiyatımızın çiftçimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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