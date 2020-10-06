KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği üreticisine 300 lira fiyat farkı
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KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği üreticisine 300 lira fiyat farkı

06.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:12
KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği üreticisine 300 lira fiyat farkı

KARADENİZBİRLİK, daha önce 3 bin 500 liraya yükselttiği ayçiçeği alım fiyatını '300 liralık fark ödemesi' ile 3 bin 800 liraya çıkardı.

KARADENİZBİRLİK, daha önce 3 bin 500 liraya yükselttiği ayçiçeği alım fiyatını '300 liralık fark ödemesi' ile 3 bin 800 liraya çıkardı.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği alım sezonu başlangıcında ton başına belirlediği 3 bin 200 TL'lik 'ön alım fiyatı'nı kısa bir süre sonra 3 bin 500 lira yükseltmesinin ardından şimdi de 'fiyat farkı uygulaması'nı hayata geçirdi. Genel Müdür Ünal Erarslan, çiftçiye 300 liralık fiyat farkı vermeye başladıklarını belirterek, "Birliğimiz, çiftçisini piyasa şartlarına göre korumayı sürdürüyor" dedi.

Piyasa şartlarına karşı önlem

Çiftçiye ton başına ödenen 3 bin 500 liralık alım fiyatını 'fiyat farkı' ile birlikte 3 bin 800 liraya yükselttiklerini açıklayan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak bu durumu değerlendiren Birliğimiz, çiftçimize 300 liralık bir fiyat farkı verilmesini uygun görmüştür. Bu fiyat farkı tüm üreticilerimiz için geçerlidir. 3 bin 800 liraya yükseltilen fiyatla birlikte oluşan fark da çiftçilerimize ödenmeye başlamıştır" diye konuştu.

Yağlı tohum üreticilerinin yanında

Geçen yılki 2 bin 500 liralık alım fiyatı düşünüldüğünde açıklanan fiyat farkıyla birlikte bu sezonki alım fiyatında yüzde 52'lik bir artış sağlamış olduklarına dikkati çeken Ünal Erarslan, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu piyasa şartlarını göz önünde bulunduran yönetim kurulumuz, bir kez daha üretici ortaklarının yanında olduğunu göstermiştir. Tüm kaynaklarını yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimlerinin devamını sağlamak için seferber eden Birliğimiz, bu doğrultuda hareket etmeyi bundan sonra da sürdürecektir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği üreticisine 300 lira fiyat farkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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