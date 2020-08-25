KARADENİZBİRLİK ayçiçeğini 3,20 liradan alacak Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), bu yılki ayçiçeği alım fiyatlarını 3,20 lira olarak açıkladı.

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), bu yılki ayçiçeği alım fiyatlarını 3,20 lira olarak açıkladı.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yazılı açıklamasında, yeni sezonda, yönetim kurulu olarak ayçiçeği alım fiyatını belirlediklerini bildirdi.

Gelişen piyasa şartlarına göre çiftçilere fiyat farkı ödemesi de yapılabileceğini aktaran Erarslan, "2020-2021 satın alma döneminde ton başına 3 bin 200 lira avans fiyatıyla başlattık. KARADENİZBİRLİK, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezonda da çiftçisinin alın terinin karşılığını vermek için tüm imkanlarını zorlamıştır. Kooperatifimiz ortağı binlerce çiftçimizin piyasadaki diğer alıcıların spekülatif hareketlerinden korunmaları için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz sezon 2,5 lira olan alım fiyatımızı bu sezon yüzde 28'lik bir artış ile 3,20 lira olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Bu yıl iklim şartları nedeniyle ayçiçeği üretiminde 'verim düşüklüğü' yaşanacağına dikkati çeken Erarslan, 12 kooperatifte alım gerçekleştireceklerini belirtti.

Geçen sezona göre yüzde 30 civarında bir verim düşüşü beklediklerini vurgulayan Eraslan, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde de olumsuz hava şartları nedeniyle rekoltede önemli düşüşler görülecektir. Türkiye'nin yağlı tohum ihtiyacının üçte ikisin yurt dışından karşılanıyor. Üzülerek söylemek gerekir ki ülke olarak dışarıya en fazla para harcadığımız tarım ürünlerinden birisi de yağlı tohumlar ve bağlı yan ürünlerdir. Yağlık ayçiçeği başta olmaz üzere tüm yağlı tohumların üretimi için her türlü toprak yapısı, ekim alanı ve iklime sahip olan Türkiye'mizin yurt dışına yüksek miktarlarda döviz ödüyor olması hepimizi üzmektedir. Bunun önüne geçilmesi için yapılması gereken yağlı tohum üretim potansiyelimizi artırmak ve sürdürülebilir hale getirebilmektir. Devletimizin yağlı tohum üreticilerine yönelik destekleme primlerini artırması ve diğer teşvik edici uygulamalar da hem çiftçimizi memnun edecek hem de ülkemiz kazanacaktır. Bu duygu ve düşünceler ışığında, yeni ayçiçeği alım sezonumuz ve alım fiyatımızın çiftçimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA