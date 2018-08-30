Karadenizbirlik Ayçiçeği Ön Alım Fiyatını 2,30 Liraya Çıkardı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), ayçiceği ön alım fiyatını yeniden belirledi.

Daha önce yeni sezon ayçiçeği ön alım fiyatını 2,20 lira olarak açıklayan KARADENİZBİRLİK, fiyatı 2,30 liraya çıkardı.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu piyasa şartlarını göz önünde bulunduran yönetim kurulunun, ön alım fiyatını 10 kuruş artırma kararı aldığını açıkladı.

Yeni fiyatın 2,30 lira olacağını belirten Erarslan, "Tüm kaynaklarını yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimlerinin devamını sağlamak için seferber eden birliğimiz, bu doğrultuda hareket etmeyi bundan sonra da sürdürecektir." ifadesini kullandı.

KARADENİZBİRLİK, geçen yılki ayçiçeği alım kampanyasını 1,70 lira ile kapatmıştı.