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Karadeniz yük gemilerini beşik gibi salladı

Karadeniz yük gemilerini beşik gibi salladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle sıra bekleyen yük gemileri adeta beşik gibi sallandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle sıra bekleyen yük gemileri adeta beşik gibi sallandı. Yağmurla birlikte deniz renge döndü. Liman Caddesi'nde ise dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Kuzey batıdan esen rüzgar nedeniyle hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düştü. Pus nedeniyle görüş mesafesi de 8 kilometreye indi. Öte yandan limana yanaşmak için sıra bekleyen kuru yük gemileri ise dev dalgalar arasında adeta beşik gibi sallandı. Meteoroloji kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Zonguldak için sarı uyarı verdi. Liman caddesinde saatteki hızı 26 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle boyu 4 ila 6 metreyi bulan dev dalgalar mendireği aştı. Balıkçı tekneleri, denizde oluşan büyük dalgalardan korunmak için limana sığındı. Açıkta demirleyen gemiler, şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte sallanmaya devam etti. Tehlikeli görüntülerin yaşandığı limanda, sırası gelen gemiler limana yanaşmak için sıra bekledi.

Sıcaklıkların hafta boyunca 1 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda ilk saatlerde kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 şiddetinde etkili olması tahmin ediliyor.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/ İHA)

Karadeniz yük gemilerini beşik gibi salladı

Karadeniz yük gemilerini beşik gibi salladı

Karadeniz yük gemilerini beşik gibi salladı

Karadeniz yük gemilerini beşik gibi salladı

Karadeniz yük gemilerini beşik gibi salladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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