Trabzon'da, yoğun bakımla ilgili gelişmelerin paylaşılacağı "2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi"ne 29 ilden 600 katılımcı iştirak edecek.

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) işbirliğinde organize edilen kongre, 25-27 Nisan'da Trabzon'da düzenlenecek.

Yoğun bakımla ilgili gelişmelerin paylaşılacağı, sorunların tartışılacağı ve çözüm önerilerinin üretileceği kongre kapsamında konferans ve paneller yapılacak.

Yoğun bakım hemşireliğinin pek çok alanını kapsayan bilimsel programa 29 ilden toplam 600 yoğun bakım hemşiresi ve öğrenci hemşirenin katılımı bekleniyor.

Kongrenin açılış programı yarın saat 09.00'da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.