Karadeniz "Yeşil Deniz" Gibi

İLYAS GÜN - İlkbaharın gelmesiyle çiçeklerle renklenen Karadeniz yaylaları, zengin bitki örtüsü ve şelaleleriyle doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

Uçsuz bucaksız ormanları ile akarsularıyla doğanın tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran Karadeniz'de havaların ısınmasıyla bitki örtüsü de yeşillenmeye başladı.

Çeşit çeşit çiçeklerle bezenen Karadeniz yaylalarında eriyen kar, dere ve ırmakların debisini yükselterek görsel şölen sunuyor.

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Acar, Karadeniz yaylalarının zengin bitki örtüsüyle doğaseverleri kendisine çektiğini söyledi.

Fotoğraf tutkunlarının yaylalarda en çok farklı türlerde çiçeklerin çayır ve ormanlarla bütünleşmesine ilgi gösterdiğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Bir yayla düşünün ki otantik evleri, akarsuları, şelaleleri, çayırlarıyla her türlü güzelliği barındırıyor. Tabii herkes de bu güzellikleri görmek için dört mevsim bölgeye geliyor. Bölge her mevsim ayrı güzel. İnsanlar her gün sosyal medyada Karadeniz'in güzelliklerini paylaşıyor. Samsun'un yaylalarından da birçok kişinin fotoğraf paylaştığını biz görüyoruz. Bu da yaylaların tanıtımına olumlu etki yapıyor."

" Karacaören Şelalesi turizm için önemli bir değer"

Acar, Salıpazarı ilçesindeki Karacaören Şelalesi'nin de karların erimesiyle debisinin artması sayesinde bambaşka bir güzelliğe büründüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Salıpazarı'nın en önemli turistik değerlerinden biri olan Karacaören Şelalesi'nin bulunduğu yerde bitki örtüsü, ormanlık alanlar ve fındık bahçelerinden oluşmaktadır. Şelale çevresindeki ormanda kayın, kızılağaç, gürgen, kestane, taflan gibi Karadeniz bitki kuşağına ait ağaç ve bitkiler bulunmaktadır. Yeşilin bağrından çıkan ve 85 metre yükseklikten düşen Karacaören Şelalesi, turizm açısından önemli bir değerimiz. Şelaleyi tanıtmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Özellikle debisinin yüksek olduğu bahar aylarında yabancı turistleri Salıpazarı'na ve şelaleye çekmek içi tanıtımlar yapacağız."

"Yeşilin her tonu doğaseverlerin gelmesini sağlıyor"

Karadeniz'in en önemli ekonomik değerlerinden birisi olan fındığın da görsel güzellik sunduğunu dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Samsun'da özellikle doğu ilçelerimizin tamamı fındık bahçeleriyle kaplanmış. Baharla birlikte doğanın yeşillenmeye başlaması fındık ağaçlarını da yeşillendiriyor. Ormanlarımız, özellikle fındık bahçeleri sayesinde yeşil bir deniz gibi görünüyor. Doğada yeşilin her tonunun bulunması, bölgemize doğaseverlerin gelmesini sağlıyor. Biz de bunu fırsata çevirerek Karadeniz'in yeşilini dünyaya tanıtıyoruz."