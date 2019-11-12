Karadeniz yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi
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Karadeniz yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi

Karadeniz yaylalarında sonbahar havadan görüntülendiORDU - Ordu'da uçsuz bucaksız ormanlar da sarı, yeşil ve kızılın tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

12.11.2019 08:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:47
Karadeniz yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi

yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi

- Ordu'da uçsuz bucaksız ormanlar da sarı, yeşil ve kızılın tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaleboynu, Tosunalanı Obası ile Turnalık Yaylası'nı çevreleyen ormanlar sonbaharda göz alıcı renkleriyle adeta kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı.

Yayladaki farklı ağaç türlerinden oluşan ormanlarda ortaya çıkan renklerle oluşan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.

Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyen özellikle hafta sonları mutlaka yaylayı ziyaret ediyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Karadeniz yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi
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