Karadeniz yaylalarında sonbahar
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Karadeniz yaylalarında sonbahar

Ordu'da uçsuz bucaksız ormanlarda sarı, yeşil ve kızılın tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

12.11.2019 08:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:50
Karadeniz yaylalarında sonbahar

'da uçsuz bucaksız ormanlarda sarı, yeşil ve kızılın tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaleboynu, Tosunalanı Obası ile Turnalık Yaylası'nı çevreleyen ormanlar sonbaharda göz alıcı renkleriyle adeta kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı.

Yayladaki farklı ağaç türlerinden oluşan ormanlarda ortaya çıkan renklerle oluşan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.

Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyenler, özellikle hafta sonları mutlaka yaylayı ziyaret ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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