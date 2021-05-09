Karadeniz yaylalarında, mayıs ayında kar sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadeniz yaylalarında, mayıs ayında kar sürprizi

Karadeniz yaylalarında, mayıs ayında kar sürprizi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK - Haberler | Güncel

ORDU ve Giresun'un yüksek kesimlerindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü, seyirlik manzaralar oluştu.

ORDU ve Giresun'un yüksek kesimlerindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü, seyirlik manzaralar oluştu. Kısıtlamayı yaylada geçirenler ve yaylaya göç edenler de, mayıs ayında yağan karla, sürpriz yaşadı.

Ordu ve Giresun'da hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı süprizi yaşandı. Ordu'nun Çambaşı, Korgan ve Akkuş Argan yaylaları ile Giresun'un Kümbet Yaylası, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı, ortaya seyirlik manzaralar çıktı. Salgın nedeniyle tam kapanma tedbirlerini yaylada geçirenler ve göç için yaylaya çıkanlar, mayıs ayında yağan kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Bu arada, bölgenin yüksek kesimlerindeki kar yağışının harhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi.


Karadeniz yaylalarında, mayıs ayında kar sürprizi
Karadeniz yaylalarında, mayıs ayında kar sürprizi
Karadeniz yaylalarında, mayıs ayında kar sürprizi
Karadeniz yaylalarında, mayıs ayında kar sürprizi
Karadeniz yaylalarında, mayıs ayında kar sürprizi
Karadeniz yaylalarında, mayıs ayında kar sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karadeniz yaylalarında, mayıs ayında kar sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 15:24:04. #1.16#

title