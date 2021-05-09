Karadeniz yaylalarında, mayıs ayında kar sürprizi

ORDU ve Giresun'un yüksek kesimlerindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü, seyirlik manzaralar oluştu.

ORDU ve Giresun'un yüksek kesimlerindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü, seyirlik manzaralar oluştu. Kısıtlamayı yaylada geçirenler ve yaylaya göç edenler de, mayıs ayında yağan karla, sürpriz yaşadı.

Ordu ve Giresun'da hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı süprizi yaşandı. Ordu'nun Çambaşı, Korgan ve Akkuş Argan yaylaları ile Giresun'un Kümbet Yaylası, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı, ortaya seyirlik manzaralar çıktı. Salgın nedeniyle tam kapanma tedbirlerini yaylada geçirenler ve göç için yaylaya çıkanlar, mayıs ayında yağan kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Bu arada, bölgenin yüksek kesimlerindeki kar yağışının harhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK