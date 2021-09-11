Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı - Haberler
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Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar mevkisi, Ordu, Bolu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney, Samsun'un doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı - Haberler
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