Karadeniz 'tomruk deniz' oldu
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Karadeniz 'tomruk deniz' oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde tomruklar önüne ne kattıysa götürdü.

Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde tomruklar önüne ne kattıysa götürdü. Suların etkisiyle Karadeniz'e dökülen tomruklar adete denizi örtü gibi kapladı.

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde meydana gelen şiddetli yağış dev ağaç kütlelerini de yerinden kaldırdı. Yüz kilonun üstünde olan dev tomruklar suların etkisiyle çevreye büyük zarar verdi. Yağışların durması ile birlikte tomruklar Karadeniz'de birikmeye başladı. Biriken dev tomrukları Karadeniz'i adeta örtü gibi kapladı. Devlete ait olan bu tomrukları kimsenin almasına izin verilmiyor. Ekipler ise tomrukları denizden çıkarmak için yoğun mücadele ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği tomrukların arasından kimi zaman cesetler çıkıyor.

Sinop'un Sarıkum mevkilisinde çiftçilik yapan bir vatandaş, "Sel aldı götürdü. Bu tomruklar da sahile geldi. Ölü varsa biz de buradan takip ediyoruz. Tomrukların da altında ölü buldular. Şu anda tomrukları topluyorlar. Çöp,odun, tomruk her şey var sahilde. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.

Bir diğer vatandaş ise, "Bizler buradan taşıma, ulaştırma işlemine bakıyoruz. Arama-kurtarma ekibi ile birlikte cenazeyi taşıdık. Ölü var mı diye bakıyoruz. Geziyoruz sahilleri. Tüp, tahta, buzdolabı, ceset, hayvan ölüleri çıkıyor. Bir sürü can kaybı var" diye konuştu.

Karadeniz 'tomruk deniz' oldu
Karadeniz 'tomruk deniz' oldu
Karadeniz 'tomruk deniz' oldu
Karadeniz 'tomruk deniz' oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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