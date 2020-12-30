Karadeniz Teknik Üniversitesine 29 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 29 akademisyen alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesinde 3, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mimarlık fakülteleri ve Maçka Meslek Yüksekokulunda 2'şer, Eczacılık, Mühendislik, Fen ve Orman fakültelerinde de 1'er profesör görevlendirilecek.

İktisadi ve İdari Bilimler fakültesine 3, Tıp, Fen ve Edebiyat fakültelerine 2'şer, Mühendislik, Of Teknoloji ve Sağlık Bilimleri fakültelerine ise 1'er doçent atanacak.

Ayrıca, Eczacılık fakültesinde 2, Edebiyat ve mühendislik fakültelerinde ise 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Kadrolara başvurular 12 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı