Karadeniz Teknik Üniversitesine 27 akademisyen alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadeniz Teknik Üniversitesine 27 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine 27 akademisyen alınacak
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 27 akademisyen alınacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 27 akademisyen alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 9, Orman Fakültesine 4, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Of Teknoloji ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine ise 1'er profesör atanacak.

Orman Fakültesinde 2, Mühendislik, Of Teknoloji ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde ise 1'er doçent görevlendirilecek.

Mühendislik Fakültesine 2, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine de 1 doktor öğretim üyesi atanacak.

Ayrıca Trabzon Meslek Yüksekokulu ile Rektörlük Örgütü bünyesindeki Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne de 1'er öğretim görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 31 Mayıs 2021'e kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Ceyda Düvenci Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karadeniz Teknik Üniversitesine 27 akademisyen alınacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 14:30:12. #1.15#

title