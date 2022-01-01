Karadeniz Teknik Üniversitesine 25 akademisyen alınacak - Haberler
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Karadeniz Teknik Üniversitesine 25 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine 25 akademisyen alınacak
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 25 akademisyen alınacağı bildirildi.

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 25 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesine 1 profesör, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri ve Tıp fakültelerine ise 1'er doçent atanacak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 3, Of Teknoloji Fakültesinde 2, Trabzon Meslek Yüksekokulunda, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Edebiyat, Tıp ve Orman fakültelerinde 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Trabzon ve Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokullarına 1'er öğretim görevlisi, Mühendislik Fakültesine 4, Rektörlük bünyesinde görev yapmak üzere 2, Fen ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine de 1'er araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 12 Ocak'a kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

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AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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