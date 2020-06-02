Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 14'ü profesör olmak üzere 22 akademisyen alınacağı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak
02.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:29

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 14'ü profesör olmak üzere 22 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp ve Mühendislik fakültelerinde 4'er, Fen Fakültesinde 2, Edebiyat, Of Teknoloji ve Orman fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksekokulunda ise birer profesör görevlendirilecek.

Ayrıca Orman Fakültesine 4, Of Teknoloji Fakültesine 2, İktisadi ve İdari Bilimler ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine ise birer doçent atanacak.

Kadrolara başvurular 16 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Haber
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı Haber
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Demet Akbağ Ersin Korkut Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mehmet Aurelio Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 09:32:56. #1.15#
title