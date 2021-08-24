Karadeniz Teknik Üniversitesine 20 akademisyen alınacak
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Karadeniz Teknik Üniversitesine 20 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine 20 akademisyen alınacak
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 20 akademisyen alınacağı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 20 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesine 1 profesör, Fen Fakültesine 7, Mühendislik Fakültesine 4, Tıp Fakültesine 2, Orman Fakültesine ise 1 doçent atanacak.

Mühendislik Fakültesinde 2, Orman, Tıp ve Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde ise 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Kadrolara başvurular, 6 Eylül 2021'e kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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