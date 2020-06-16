Karadeniz Teknik Üniversitesine 18 akademisyen alınacak Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 17'si doktor öğretim üyesi olmak üzere 18 akademisyen alınacağı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 17'si doktor öğretim üyesi olmak üzere 18 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesinde 1 doçent ile 1 doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Ayrıca Tıp Fakültesine 6, Sağlık Bilimleri Fakültesine 3, Eczacılık Fakültesine 2, Maçka Meslek Yüksekokulu, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Of Teknoloji ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine ise birer doktor öğretim üyesi atanacak.

Kadrolara başvurular 29 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA