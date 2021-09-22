Karadeniz Teknik Üniversitesine 14 akademisyen alınacak - Haberler
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Karadeniz Teknik Üniversitesine 14 akademisyen alınacak

AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel
Karadeniz Teknik Üniversitesine 14 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 14 akademisyen alınacağı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 14 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu ile Rektörlük Örgütüne bağlı Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 1'er öğretim görevlisi atanacak.

Mühendislik Fakültesine 5, Eczacılık Fakültesine 2, Fen, Edebiyat, Orman, İktisadi ve İdari Bilimler ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde ise 1'er araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 6 Ekim'e kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri
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