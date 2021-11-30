Karadeniz Teknik Üniversitesine 11 akademisyen alınacak - Haberler
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Karadeniz Teknik Üniversitesine 11 akademisyen alınacak

AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel
Karadeniz Teknik Üniversitesine 11 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 11 akademisyen alınacağı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 11 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesine 1 doktor öğretim üyesi atanacak.

Mühendislik Fakültesine 4, Edebiyat ve Of Teknoloji fakültelerine 2'şer, Tıp ve Eczacılık fakültelerine de 1'er araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 13 Aralık'a kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

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AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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