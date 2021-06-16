Karadeniz Teknik Üniversitesine 11 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 11 akademisyen alınacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 11 akademisyen alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, tıp fakültesine 4, iktisadi ve idari bilimler, fen ve diş hekimliği fakültelerine ise 1'er profesör atanacak.

Sağlık bilimleri, tıp ve fen fakültelerinde de 1'er doçent görevlendirilecek.

Ayrıca tıp fakültesine 1 doktor öğretim üyesi atanacak.

Kadrolara başvurular, 30 Haziran 2021'e kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı