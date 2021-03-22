Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK ARDEB programlarında Türkiye'de 10. sırada yer aldı
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK ARDEB programlarında Türkiye'de 10. sırada yer aldı

22.03.2021 23:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:10
Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK ARDEB programlarında Türkiye'de 10. sırada yer aldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), 2016-2020 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) programları kapsamında Türkiye'deki üniversiteler arasında 10. sırada yer aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), 2016-2020 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) programları kapsamında Türkiye'deki üniversiteler arasında 10. sırada yer aldı.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 5 yılda üniversitenin 152 proje ile üniversiteler arasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"KTÜ 2016-2020 yılları arasında TÜBİTAK ARDEB programları kapsamında 152 proje ile Türkiye'deki üniversiteler arasında 10. sırada, devlet üniversiteleri arasında 8. sırada ve bölge üniversiteleri arasında ise 1. sırada yer almıştır. Ayrıca son 5 yılda KTÜ, TÜBİTAK ARDEB programlarına 1052 proje başvurusu yaparak, Türkiye'deki üniversiteler arasında 8. sırada ve bölge üniversiteleri arasında 1. sırada yer almıştır. KTÜ Rektörlüğü olarak TÜBİTAK ARDEB programlarına başvuru yapan ve destek alan tüm akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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