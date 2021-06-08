Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" aldı
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" aldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi 'Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' aldı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Sağlık

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi, "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi, "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" aldı.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" sayesinde sağlık turizmi faaliyetleri konusunda, Farabi Hastanesinin önünde hiçbir engel kalmadığı vurgulandı.

Bu gelişme ile sağlık turizmi kapsamında uluslararası hasta kabulüne başlanmasının, gerek Trabzon'un gerek bölgenin gerekse de ülkenin tanıtımına maddi ve manevi yönden önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekilen açıklamada, hastanenin uluslararası bir şifa merkezine dönüşeceğine yürekten inanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş'ın, gerekli altyapının her geçen gün daha da geliştirilmesi konusundaki kararlılıkları sayesinde kısa zamanda önemli mesafe alınmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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