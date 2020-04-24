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Karadeniz survivor hastanede bitti

Rize'nin Taşlık köyünde oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapan Hikmet Duysak, tahta arabadan düşerek ayağını kırdı.

24.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:52
Karadeniz survivor hastanede bitti

Rize'nin Taşlık köyünde oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapan Hikmet Duysak, tahta arabadan düşerek ayağını kırdı.

Televizyon programcısı Acun'a meydan okuyan ve oğluyla birlikte zorlu parkurda freni olmayan tahta arabayla kayarken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı iki yerden birden kırıldı. Kayarken aynı zamanda canlı yayın yapan Duysak'ın kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, oğlu Muhammet'in çığlık attığı görülüyor.

(Hızır Tonyalı/İHA)

Karadeniz survivor hastanede bitti

Kaynak: İHA

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