Karadeniz somonunun pazar payıyla ilgili toplantı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadeniz somonunun pazar payıyla ilgili toplantı düzenlendi

Karadeniz somonunun pazar payıyla ilgili toplantı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TTSO) son yıllarda önemli ihracat ürünlerinden biri haline gelen Karadeniz somonuyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TTSO) son yıllarda önemli ihracat ürünlerinden biri haline gelen Karadeniz somonuyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu başkanlığında çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda, AB Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından desteklenen, Karadeniz'de Yetiştiricilik ve Balık Ürünleri Ticaret Sektöründe Mevcut Yeterliklerin İyileştirilmesi ve Yenilerinin Geliştirilmesi Projesi'yle ilgili yapılan çalışmalar görüşüldü.

Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş, Karadeniz'de yetiştiricilikten sağlanan üretimi ve ihracatı arttırmayı hedeflediklerini belirterek, proje kapsamında Yetiştiricilik Sanal Yeterlik Merkezi oluşturarak, üretim ve ticaret alanında Yunanistan, Ukrayna ve Romanya ile temaslarda bulunmayı amaçladıklarını vurguladı.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise bölgedeki somon üretiminin önem verilmesi gereken konuların başında geldiğini ifade etti.

Üretilecek balığın kalitesinden başlamak üzere değerinde pazar bulmasının en önemli konu olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "Üretime bağlı olarak tüketimin de hızlı şekilde artması konusunda oda olarak çalışmalar yaptık. İç piyasada tüketimin artırılması, somonun daha fazla tanıtılması ve sevilmesiyle ilgili olarak 35 somon tarifinin yer aldığı bir kitap çıkardık. Ayrıca iç piyasada tüketimin artırılmasına yönelik olarak personeline yemek veren kamu kurumlarıyla çalışmalar yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, İngiltere, Norveç ve Japonya gibi ülkelerde toplantılar, ikili işbirliği görüşmeleri yapmak suretiyle firmaların ve ürünlerin dış pazarlarda tanınması konusunda adımlar atmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz'dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden de alacağımıza inanıyorum.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden de alacağımıza inanıyorum."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Derya Yanık Sedat Peker Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Prens Harry Prens William
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karadeniz somonunun pazar payıyla ilgili toplantı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 12:30:12. #1.11#

title