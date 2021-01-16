Karadeniz somonuna en çok Rusya rağbet gösterdi

Doğu Karadeniz'den geçen yıl Rusya Federasyonu başta olmak üzere 12 ülkeye 56 milyon 870 bin 414 dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildi.

Doğu Karadeniz'den geçen yıl Rusya Federasyonu başta olmak üzere 12 ülkeye 56 milyon 870 bin 414 dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Doğu Karadeniz'den 2020'de 12 bin 456 ton Karadeniz somonu ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 56 milyon 870 bin 414 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden önceki yıl ise 5 bin 469 tonluk Karadeniz somonu ihracatından 31 milyon 868 bin 302 dolar kazanç elde edilmişti.

En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler

Rusya Federasyonu, Vietnam ve Gürcistan en fazla Karadeniz somonu ihraç edilen ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz'den geçen yıl Rusya'ya 10 bin 715 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek, 49 milyon 992 bin 254 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden önceki yıl ise Rusya'ya 3 bin 595 ton Karadeniz somonu ihracatından 20 milyon 670 bin 358 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece, Rusya'ya geçen yıl yapılan Karadeniz somonu ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 198, değerde de yüzde 142 arttı.

Rusya'yı 3 milyon 557 bin 687 dolarla Vietnam, 1 milyon 268 bin 721 dolarla Gürcistan takip etti.

"Karedeniz somonu Rusya pazarında marka haline geldi"

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'den yapılan Karadeniz somonu ihracatının rekor artış gösterdiğini söyledi.

Karadeniz somonunun tamamen bölgede işlenip ihraç edilen bir ürün olduğunu dile getiren Kobya, "Bölgemizde üretilip işlenen Karadeniz somonunun geçen yıl yapılan ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 128, değerde de yüzde 78 oranında rekor bir artış yaşadı. Söz konusu dönemdeki ihracatta da Rusya Federasyonu başı çekti." ifadesini kullandı.

Kobya, Karadeniz somonunun Rusya pazarında marka haline geldiğini vurgulayarak, "Karadeniz somonu Rusya'da beğeni ile tüketilen balıkların başında yer aldı. Amacımız Karadeniz somonunun Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkeleri pazarlarında da ihracatını daha üst noktalara ulaştırılmasıdır. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya pazarları bu kapsamda önemsediğimiz pazarların başında yer alıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum