Karadeniz somonu yılın 5 ayında 39 ülkeye ihraç edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadeniz somonu yılın 5 ayında 39 ülkeye ihraç edildi

Karadeniz somonu yılın 5 ayında 39 ülkeye ihraç edildi
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Ekonomi

Türkiye'den Ocak-Mayıs 2021'de Rusya, Almanya ve Vietnam başta olmak üzere 39 ülkeye Karadeniz somonu ihraç edildi.

Türkiye'den Ocak-Mayıs 2021'de Rusya, Almanya ve Vietnam başta olmak üzere 39 ülkeye Karadeniz somonu ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 5 ayında 22 bin 728 ton Karadeniz somonu ihracatı karşılığında 113 milyon 510 bin 943 dolar gelir sağlandı.

Karadeniz somonu ihracatı, 9 bin 953 ton karşılığı 52 milyon 569 bin 384 dolar döviz girdisi elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 128, değerde yüzde 116 artış gösterdi.

Rusya, Almanya ve Vietnam, ihracat gerçekleştirilen 39 ülke arasında ilk üçte yer aldı.

Bu dönemde Rusya'ya 68 milyon 289 bin 366 dolar karşılığında 14 bin 4 ton Karadeniz somonu satıldı. Rusya'yı 26 milyon 552 bin dolarla Almanya, 4 milyon 97 bin dolarla Vietnam izledi.

Geçen yılın ilk 5 ayından farklı olarak İspanya, Beyaz Rusya, Azerbaycan-Nahçıvan, Cezayir, Ürdün ve İsveç'e de Karadeniz somonu ihraç edildi.

"Yeni pazarlarda yer alacağından umutluyuz"

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, kafeslerde yetiştirilen ve "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonuna yurt dışından ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Kobya, çok sayıda ülkeye ihraç edilen balıkların büyük beğeniyle tüketildiğini belirterek, "Karadeniz somonu Rusya pazarında artık marka haline geldi. İhracatçılarımız bu anlamda çok büyük bir başarıyı gerçekleştiriyorlar. Ayrıca ihraç edilen ülkelerden çok iyi dönüşler alıyorlar. Bundan sonraki amacımız Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerinin yer aldığı pazarlarda da bu ilgiyi yakalayabilmek. Karadeniz somonunun ilerleyen dönemlerde yeni pazarlarda yer alacağından umutluyuz." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin, Karadeniz somonuna haksız şekilde ilave gümrük vergisi getirdiğini ifade eden Kobya, şunları kaydetti:

"Tamamen çifte standart olarak kendi yetiştiricilerini korumak, kalitesi ve doğallığı ile Avrupa pazarında büyük beğeni alan Türk somonunun önünü kesmek için getirilen bu ilave gümrük vergisi uygulaması serbest piyasa kurallarına aykırı bir uygulamadır ancak bu durum dahi ihracatçılarımızı bu pazardan geri bırakmayacak, ürün kalitemiz ve lezzetimizle Avrupa pazarlarında Türk somonunun daha fazla ihracatı için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın enerjiye dönüş görüntülerini paylaştı
Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın enerjiye dönüş görüntülerini paylaştı
Otomobil sektörünü sarsan çip krizinde yeni gelişme! Alman devi çip fabrikası kurdu
Otomobil sektörünü sarsan çip krizinde yeni gelişme! Alman devi çip fabrikası kurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Seda Sayan Hazal Kaya Hasibe Eren Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Burak Yılmaz Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karadeniz somonu yılın 5 ayında 39 ülkeye ihraç edildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 11:13:53. #1.15#

title