Karadeniz sokaklarında normalleşme süreciyle başlayan hareketlilik sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karadeniz sokaklarında normalleşme süreciyle başlayan hareketlilik sürüyor

Samsun'un sokak ile caddelerinde, seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılmasıyla hareketlilik devam ediyor.

Karadeniz sokaklarında normalleşme süreciyle başlayan hareketlilik sürüyor
04.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:35

Samsun'un sokak ile caddelerinde, seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılmasıyla hareketlilik devam ediyor.

Normalleşme süreciyle şehir merkezinde kafe, restoran ve birçok iş yeri yeniden açılırken, buralarda sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edildiği görülüyor, bazı işletmeler de müşterilerine ateş ölçümü yapıyor.

Sokağa çıkanların da maske takarak önlem aldığı kentte, Atatürk ile 100. Yıl bulvarları ve Cumhuriyet Meydanı'nda insan ve araç yoğunluğu sürüyor.

Sahil kesiminde ise kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar uzun bir aranın ardından yürüyüş yapmanın, açık alanlarda vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

Tokat

Tokat'ta yeni normalleşme kararı sonrası cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin en işlek yeri olan Gaziosmanpaşa Bulvarı ile Cumhuriyet Meydanı'nda hareketlilik sürüyor.

Zabıta ve polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da da uzun süredir sessizliğin hakim olduğu Cumhuriyet ve Nasrullah caddelerinde insan yoğunluğu görülüyor.

Emniyet ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Amasya

Amasya'da çarşı merkezinin yanı sıra, şehrin tarihi ve turistik mekanlarında da yoğunluk yaşanıyor.

Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda yaya ve araç yoğunluğu gözleniyor.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu şehirde, polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara, maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Çankırı

Çankırı'da normalleşme adımlarının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile alışveriş merkezi civarından yaya ve araç yoğunluğu bulunuyor.

Polis ekiplerince il genelinde vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske kullanmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Çorum

Çorum'da normalleşme süreci kapsamında cadde, park ve meydanlardaki yoğunluk göze çarpıyor.

Kentteki bazı kafe, restoran gibi iş yerleri ile alışveriş merkezinde yoğunluk olduğu, vatandaşların ve çalışanların maske takarak, sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin 'ilaç' itirazı sonuç verdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin "ilaç" itirazı sonuç verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Ahmet Tekdal Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Hülya Avşar Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Galatasaray Donald Trump
Şu an buradasınız: Karadeniz sokaklarında normalleşme süreciyle başlayan hareketlilik sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 14:38:41. #1.14#
title