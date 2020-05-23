Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
GÖRĞNTÜ DÖKÜMÜ: Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nın sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalmasından görüntüler Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.
23.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:26
GÖRĞNTÜ DÖKÜMÜ:
Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nın sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalmasından görüntüler
Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.
Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Gaziosmanpaşa Bulvarı ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: AA