Karadeniz sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadeniz sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor

Karadeniz sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Karadeniz'in doğal güzelliği ile öne çıkan kenti Kastamonu'nun sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor.

Karadeniz'in doğal güzelliği ile öne çıkan kenti Kastamonu'nun sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor.

Yaklaşık 170 kilometrelik sahil şeridine sahip kentin, deniz kıyısındaki ilçeleri Çatalzeytin, Abana, İnebolu, Doğanyurt ve Cide doğa turizminin yanı sıra deniz turizmi ile de rağbet görüyor.

Plaj uzunluğu 13 kilometre olan Cide ilçesi, maviyle yeşilin buluştuğu sahillerindeki yoğunluk ile dikkati çekiyor.

Yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan ilçenin plajlarındaki doluluk havadan görüntülendi.

İlçe merkezindeki plajda görevli Baran Yakşi, AA muhabirine, kışın sakin olan yaklaşık 22 bin nüfuslu ilçenin yaz aylarında hareketlendiğini söyledi.

Cide'nin doğal güzelliği ile ziyaretçileri mest ettiğini anlatan Yakşi, "Akdeniz'in, Ege'nin plajları çok güzel evet ama Karadeniz'in de plajları bir o kadar güzel. Herkesi bekliyoruz. Gelip görmelerini isteriz." diye konuştu.

Karadeniz sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor
Karadeniz sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor
Karadeniz sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor
Karadeniz sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Ece Erken Sezen Aksu Fatma Girik
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karadeniz sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 13:51:08. #1.16#

title