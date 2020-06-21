Karadeniz Sahillerinde Korona önlemleri
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Karadeniz Sahillerinde Korona önlemleri

- Karadeniz Sahillerinde Korona önlemleri Sahillerde vatandaşlar önlemlere uyum sağlıyor Sahillerde şezlonglar dezenfekte ediliyor Düzce'nin Akçakoca ilçeside 30 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde vatandaşlar korona virüs salgınına karşı tüm önlemleri alarak serinlemeye çalışıyor.

21.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:56

- Karadeniz Sahillerinde Korona önlemleri

Sahillerde vatandaşlar önlemlere uyum sağlıyor

Sahillerde şezlonglar dezenfekte ediliyor

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçeside 30 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde vatandaşlar korona virüs salgınına karşı tüm önlemleri alarak serinlemeye çalışıyor.

Akçakoca Sahilinde Korona virüs salgını nedeniyle kumsallarda şezlonglar arasındaki mesafaler korunurken şezlonglar dezenfekte ediliyor. Kumsallarda aillere arasındaki mesafe 2 metre nin üzerinde sağlanırken vatandaşlar uygulamadan mutlu olduklarını dile getirdiler. Plaj çalışanları özellikle hijyenik kurallara uyulduğunu şezlonglar boşaltığında anında dezenfekte ettiklerini ve ayrıca sık sık vatandaşların mesafe konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade ettiler.

Plajlarda serinleyen vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirrerek mesafe konusunda sık sık uyarılar aldıklarını ve kurallara uyfduklarını dile getirdiler.

Karadeniz Sahillerinde Korona önlemleri

Kaynak: İHA

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