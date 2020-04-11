Karadeniz sahilinde korona virüs tedbirleri artırıldı DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesine giriş –çıkışlar, tatilcilerin hafta Vsonunda yoğunluk oluşturmaması için sınırlandırılırken, ilçede de sahil bandın da güvenlik şeridi ile kapatılarak vatandaşların sahilde yürümelerine engel getirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesine giriş –çıkışlar, tatilcilerin hafta Vsonunda yoğunluk oluşturmaması için sınırlandırılırken, ilçede de sahil bandın da güvenlik şeridi ile kapatılarak vatandaşların sahilde yürümelerine engel getirildi.

Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Korona virüs salgınıyla mücadele kararları kapsamında yeni tedbirler aldı. Kurulun aldığı karara göre Akçakoca ilçesine giriş -çıkışlar 10 Nisan Cuma gecesi 00.00'dan itibaren 12 Nisan Pazar gecesi 00.00'a kadar sınırlandırma getirildi. Jandarma ve polis ekipleri D-655 karayolunun Akçakoca girişinde denetim yaparken, çalışanların ve gıda ürünleri taşıyan araçların dışındaki araçların geçişine izin verilmedi. Araçlarda bulunan kişilerin belgeleri ile ilçede işi olanların belgelerini denetleyen ekipler ayrıca ilçeye giren ve çıkış yapanların ateşlerini de ölçtü. Seyahat izin belgesi olamayanlara izin belgeleri almaları için uyarı yapıldı. Yanında evrak ve acil durumu olmayan sürücüler ise geri çevrildi

Akçakoca ilçe merkezinde de sahil bandı yine karar gereği kapatıldı. Uyarı yazıları asılarak vatandaşların gezinti yapmaması istendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA