Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu
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Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde bulunan deniz mayını tetikleyicisi kontrollü şekilde imha edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde bulunan deniz mayını tetikleyicisi kontrollü şekilde imha edildi.

Döngellli Plajı Sarıkayalar mevkisinde gezintiye çıkanlar, sahil kenarında mekanizma ve kabloları olan cismi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İncelemede cismin deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanları, tetikleyiciyi inceleyerek kontrollü şekilde imha etti.

İmha sırasında trafik durdurulurken sahildeki vatandaşlarda güvenli bölgeye kadar uzaklaştırdı.

Deniz mayını tetikleyicisinin Rusya yapımı olduğu, incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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