Karadeniz sahil yolundaki 4,6 kilometrelik tünelde 2 kilometre tamamlandı

KARAMAN (DHA) - KARADENİZ sahil yolunun Bartın- Kurucaşile arasındaki Karaman-Meydan mevkisindeki 4 bin 600 metre uzunluğundaki T4 tünelinde çalışmalar sürüyor. Çift tüp şeklinde devam eden çalışmalarda her iki tüpte 2 bin metre ilerleme kaydedildi.

Bartın ile Amasra, Kurucaşile ilçeleri ve Kastamonu'nun Cide ilçesini bağlayan 90 kilometrelik yolun Çakraz-Göçgündemirci köyü arasındaki bin 100 metre uzunluğundaki 'T1' tüneli, Göçgündemirci-Cumayanı köyü arasındaki bin 529 metre uzunluğundaki 'T-2' tüneli ile Cumayanı-Meydan köyü arasındaki 2 bin 350 metre uzunluğundaki 'T-3' tüneli, geçen 14 Temmuz'da ulaşıma açıldı.

Karadeniz bölgesinin en önemli projelerinden biri olan Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nin Bartın-Kastamonu-Cide güzergahında yer alan, sarp kayalıklar, dik-keskin virajlar ve uçurumlar arasındaki yol, yaklaşık 1,5 milyar TL'lik yatırımla tüneller ve viyadüklerle geçilecek. Tekkeönü-Kurucaşile arasındaki 3 bin 100 metre uzunluğundaki 'T5' tünelinde çalışmalara önümüzdeki aylarda başlanacağı belirtildi. Yolun tamamlanmasıyla 60 kilometrelik Bartın-Kurucaşile arasındaki yol 45 kilometreye düşürülerek, yaklaşık 1,5 saat süren mesafesinin 25 dakika düşeceği bildirildi.