Karadeniz Sahil Yolu yeniden ulaşıma açıldı
YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDIGiresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası suyla dolarak ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu Liman mevkii, yağmurun etkisini yitirmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
19.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:12
YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası suyla dolarak ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu Liman mevkii, yağmurun etkisini yitirmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Karayolunda çift yönlü ulaşım verilmeye başlandı.
Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN,
Kaynak: DHA