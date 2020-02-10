Karadeniz Sahil Yolu tırların geçişine açıldı
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Karadeniz Sahil Yolu tırların geçişine açıldı

Giresun'da, yoğun kar sonrası buzlanma nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan denetimlerinde geçişlerine izin verilmeyen tırların geçişine izin verilmeye başlandı.

10.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:21
Karadeniz Sahil Yolu tırların geçişine açıldı

'da, yoğun kar sonrası buzlanma nedeniyle 'nda yapılan denetimlerinde geçişlerine izin verilmeyen tırların geçişine izin verilmeye başlandı.


Giresun Valiliğince alınan karar neticesinde dün akşamdan bu yana kış lastiği bulunmayan tırların geçişine izin verilmiyordu. Karadeniz Sahil Yolunda uzun kuyruklar oluşturan tırların akşam saatlerine doğru geçişlerine izin verilmeye başlandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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