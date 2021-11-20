Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım trafik kazası nedeniyle yaklaşık 3 saat aksadı - Haberler
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Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım trafik kazası nedeniyle yaklaşık 3 saat aksadı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım trafik kazası nedeniyle yaklaşık 3 saat aksadı

Trabzon'da, tünel içinde kaza yapan tırın yolu kapatması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, tünel içinde kaza yapan tırın yolu kapatması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Shardiyan Valiev'in kullandığı 01 687 VGA plakalı ve 01 0805 BA dorse plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi Tüneli'nde bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek trafik akışının sağlanması için bir süre müdahale etti. Polis ekiplerine talimatlar veren Aydoğan, sürücüleri de dikkatli olmaları noktasında uyardı.

Yaklaşık 3 saat polislerin kontrolünde tek şeritten sağlanan ulaşım, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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