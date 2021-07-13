ORDU'DA TRAFİĞİ DURDURUP DRİFT YAPTILAR

ORDU'nun Ünye ilçesinde trafiği durdurup drift yapan 2 sürücü hem kendilerini hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde trafiği durdurup drift yapan 2 sürücü hem kendilerini hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Ünye ilçesi Curi Mevkii Karadeniz Sahil Yolu'nda dün gece saatlerinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen İki araç sürücüsü yol ortasında drift yaptı. Trafik aksarken magandalar, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde bir otomobilin plakasının söküldüğü görülüyor. Polis drift yapan sürücülerin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı