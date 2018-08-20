Karadeniz Sahil Yolu'nda Tatil Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Karadeniz Sahil Yolu'nda yoğunluk oluşturdu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Giresun il merkezinden geçen tatilciler, uzun araç kuyrukları nedeniyle beklemek zorunda kalıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla giden ve gelen tatilciler nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun geçişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ışıklarının yetersiz kaldığı bölümlerde ise polis ekipleri müdahalede bulunarak yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından tatilde alınan trafik önlemleriyle ilgili; "Karadeniz Sahil Yolu ile şehrin ana arterleri ve önem arz eden kavşaklarda 20 motorize Trafik ekibiyle 45 personel görevlendirilmiştir. Şehir Merkezinin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında 24 personel ile denetimler planlanmış olup 26 Ağustos'a kadar her gün 18 motorize ekip olmak üzere toplam 38 personel ile gerekli tedbirler yürütülecektir. Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüklerimiz, Amirliklerimizce Kurban Bayramının güven ortamında huzur ve sükün içerisinde geçmesini temin amacı ile tüm emniyet ve trafik tedbirleri ile ilgili planlama ve görevlendirmeler yapılmıştır." denildi. - GİRESUN