Karadeniz Sahil Yolu'nda Şiddetli Yağış ve Heyelan Ulaşımı Durdurdu

Karadeniz Sahil Yolu'nda Şiddetli Yağış ve Heyelan Ulaşımı Durdurdu

Giresun’un Espiye ilçesinde yola gelen heyelan ve şiddetli yağış nedeniyle ulaşım Karadeniz Sahil Yolu’nda Giresun-Trabzon istikametinde durdu.

Giresun'un Espiye ilçesinde yola gelen heyelan ve şiddetli yağış nedeniyle ulaşım Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun-Trabzon istikametinde durdu.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Espiye arasındaki bölümde şiddetli yağış nedeniyle sabah saatlerinde itibaren yolda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde ilerlerken, öğle saatlerinde Espiye tüneli mevkiinde yola gelen heyelan nedeniyle yol Giresun-Trabzon istikametinde durdu. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. - GİRESUN

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