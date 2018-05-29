Karadeniz Sahil Yolu'nda Şiddetli Yağış ve Heyelan Ulaşımı Durdurdu
Giresun’un Espiye ilçesinde yola gelen heyelan ve şiddetli yağış nedeniyle ulaşım Karadeniz Sahil Yolu’nda Giresun-Trabzon istikametinde durdu.
Giresun'un Espiye ilçesinde yola gelen heyelan ve şiddetli yağış nedeniyle ulaşım Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun-Trabzon istikametinde durdu.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Espiye arasındaki bölümde şiddetli yağış nedeniyle sabah saatlerinde itibaren yolda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde ilerlerken, öğle saatlerinde Espiye tüneli mevkiinde yola gelen heyelan nedeniyle yol Giresun-Trabzon istikametinde durdu. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. - GİRESUN