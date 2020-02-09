Karadeniz Sahil Yolu'nda kış lastiği olmayan tırların geçişine izin verilmiyor

09.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:46

Giresun'da, buzlanma nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda denetimler arttırıldı.

Alınan bilgiye göre, Giresun ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tırlar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Giresun Valiliğinin aldığı karar kapsamında, kış lastiği bulunmayan tırların trafikte seyretmesine izin verilmediği, trafik ekiplerince güzergah üzerindeki belli noktalarda kış lastiği bulunmayan tırların beklemeye alındığı belirtildi.

Kaynak: AA