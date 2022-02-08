Karadeniz Sahil Yolu'nda devrilen cam yüklü kamyon trafiği aksattı
AA, Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'in Arhavi ilçesinde cam yüklü kamyonun devrilmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı.
ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde cam yüklü kamyonun devrilmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı.
Alınan bilgiye göre, Cemal Bayır'ın kullandığı 61 AAJ 052 plakalı kamyon, Karadeniz Sahil Yolu Kıyıcık mevkisinde devrildi.
Kamyonun kasasındaki camların yola savrularak kırılması üzerine trafikte aksama yaşandı.
Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı söz konusu bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan sürücü Bayır ile kamyonda bulunan Ahmet Oluk, kazadan yara almadan kurtuldu.
AA / Yusuf Okur - Güncel