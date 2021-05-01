Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
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Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü

Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR - Haberler | Güncel

TRABZON'da Karadeniz Sahil Yolu havalimanı mevkisindeki ana isale hattı patladı.

TRABZON'da Karadeniz Sahil Yolu havalimanı mevkisindeki ana isale hattı patladı. Havalimanını çevreleyen beton duvar üzerindeki demir korkuluk devrilirken, göçük oluşan karayolu da trafiğe kapandı. Bölgede belediye ekipleri arızayı onarma çalışması başlatırken, havalimanına ulaşım alternatif yoldan sağlandı.

Trabzon Havalimanı pistine paralel uzanan Karadeniz Sahil Yolu Pelitli mevkisinden geçen içme suyu temin edilen çelik ana isale hattında, bilinmeyen nedenle saat 23.00 sıralarında patlama meydana geldi. Havalimanını çevreleyen beton duvar üzerindeki demir korkuluk devrilirken, göçük oluşan karayolu da trafiğe kapandı. Bölgede belediye ekipleri arızayı onarma çalışması başlatırken, havalimanına ulaşım alternatif yoldan sağlandı. Meydana gelen patlamanın sokağa çıkma kısıtlaması saatlerine denk gelip, karayolun boş olması da, olası kazayı önledi. 

TİSKİ'DEN AÇIKLAMATrabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü'nce, meydana gelen ana isale hattı patlamasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Arıza yaşana bölgedeki mahallerde su kesintileri oluşabileceği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

?"Esiroğlu Arıtma tesisine bağlı Pelitli Konaklar, Yalıncak, Kaşüstü, Kavala, Çilekli, Dolaylı, Yomra merkez ile Namık Kemal Mahallelerine içme suyu temin eden 800 mm çapındaki çelik ana isale hattında saat 23.00 itibariyle patlama meydana gelmiştir. Patlamaya bağlı olarak yukarıda bahsi geçen mahallelerde gecenin ilerleyin saatlerinde su kesintileri yaşanabilmesi muhtemel olup, arızanın giderilmesi adına çalışmalar başlamıştır. Arızanın 12 saat içerisinde giderilmesi planlanırken, depolardaki su seviyesinin vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak seviyededir. Yine de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına söz konusu mahallelerdeki vatandaşlarımızın içme suyunu iktisatlı kullanmaları önemle rica olunur"


Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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