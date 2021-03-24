Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
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Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı

24.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:05

Gelen son dakika haberine göre Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralıTRABZON'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda yaklaşık 500 metre mesafede meydana gelen 3 ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı

TRABZON'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda yaklaşık 500 metre mesafede meydana gelen 3 ayrı kazada 2 kişi yaralandı. Toplam 11 aracın karıştığı kazalar nedeniyle yaklaşık 1 saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Rize'den Trabzon'a giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Karadeniz Sahil Yolu, Havalimanı bölgesinde kontrolden çıkıp, önünde giden başka bir otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen 4 araç da kazaya karıştı. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, 500 metrelik yolun 2 farklı noktasında iki ayrı kaza daha yaşandı. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazalar nedeniyle aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden normale döndü.

Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı
Son dakika haberi... TRABZON Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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