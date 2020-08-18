Karadeniz Sahil Yolu kenarları, fındık harmanı oldu
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Karadeniz Sahil Yolu kenarları, fındık harmanı oldu

Ordu'da fındık hasadı devam ederken, bazı üreticiler patoz ile ayıkladıkları fındıkları Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurutuyor.

Karadeniz Sahil Yolu kenarları, fındık harmanı oldu
18.08.2020 08:50 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:07

Ordu'da fındık hasadı devam ederken, bazı üreticiler patoz ile ayıkladıkları fındıkları Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurutuyor.

Ordu'nun Altınordu, Fatsa, Ünye ilçesi ve sahil kesimlerinde kent merkezlerinde fındık hasadını tamamlayan üreticiler, kurutabilmek telaşına düştü. Yüksek kesimlerdeki olumsuz hava şartları da fındığın kuruma süresini uzatıyor. Bazı üreticiler, hem harmanları olmadığından hem de sahil kesimlerinde daha kısa sürede kuruduğundan fındıklarını yol kenarlarına ve kaldırımlara seriyor. Üreticiler, hava sıcaklığının sahil kesimlerde daha yüksek olduğundan mahsullerin daha çabuk kuruduğunu belirtirken, hırsızlık olaylarına karşı geceleri de nöbet tutuyor.

"Yol kenarında kurutmak tehlikeli"

Yol kenarında serdikleri fındıkları seçen Nadire Yılmaz, kimi zaman seyahat eden vatandaşların da fındık satın adlıklarını ifade etti. Yılmaz, "Yol kenarında kurutmak tehlikeli. Gece gündüz bekliyoruz. Burası otoyol olduğu için çok fazla araç geçiyor" dedi.

"Yol kenarını harman haline getirdik"

İlhan Yılmaz isimli fındık üreticisi de topladıkları mahsulü çürüklerden ayıklamak için temizlik yaptıklarını belirterek, "Ne kadar temiz satarsak, o kadar daha güzel oluyor. Mecburen yol kenarında kurutuyoruz. Açık arazi olarak burayı düzenledik ve burayı harman haline getirdik. Karadeniz Sahil Yolu olduğu için önlemlerimizi de almak zorundayız" diye konuştu.

Lütfü Yılmaz ise harman sıkıntıları olduğu için yol kenarında kuruttuklarını belirterek, "Patoza verdik ve şu an kurutma işlemi yapıyoruz. Sıcak havalarda fındık toplamak çok zor. Allah herkese yardım etsin" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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